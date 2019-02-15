Son Dakika Haberleri: Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti

Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti

1 saat önce

SLOVENYA'DA iktidardaki Marjan Sarec'in Listesi Partisi'nin üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.

Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti, System.String[]
SLOVENYA'DA iktidardaki Marjan Sarec'in Listesi Partisi'nin üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.

Krajcic, aldığı sandviçi ödemek için beklerken market çalışanlarının aralarında konuştuğunu ve kendisi yokmuş gibi davrandıklarını açıkladı.

Slovenyalı vekil bunun üzerine marketin güvenliğini test etmek için sandviçi ödemeden çıktığını belirtti.

SONUÇLARI AĞIR OLDU

Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü. Her ne kadar meslektaşları bu anekdotu gülerek karşılasa da olayın sonuçları ağır oldu. Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Partisinin meclis grup başkanı olan Brane Golubovic, Krajcic'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, milletvekilinin partisinin 'yüksek etik standartları' dahilinde sorumluluk alarak istifa ettiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:25 

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