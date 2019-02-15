Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti
1 saat önce
SLOVENYA'DA iktidardaki Marjan Sarec'in Listesi Partisi'nin üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.
SLOVENYA'DA iktidardaki Marjan Sarec'in Listesi Partisi'nin üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.
Krajcic, aldığı sandviçi ödemek için beklerken market çalışanlarının aralarında konuştuğunu ve kendisi yokmuş gibi davrandıklarını açıkladı.
Slovenyalı vekil bunun üzerine marketin güvenliğini test etmek için sandviçi ödemeden çıktığını belirtti.
SONUÇLARI AĞIR OLDU
Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü. Her ne kadar meslektaşları bu anekdotu gülerek karşılasa da olayın sonuçları ağır oldu. Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Partisinin meclis grup başkanı olan Brane Golubovic, Krajcic'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, milletvekilinin partisinin 'yüksek etik standartları' dahilinde sorumluluk alarak istifa ettiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:25
CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim
Kılıçdaroğlu'nun Üstünü Çizdiği İsim, "İsyan Ediyorum" Deyip Bağımsız Aday Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor
Hdp'li Aydeniz, Kaygan Zeminde Kayan Polisle Birlikte Yere Düştü