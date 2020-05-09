Marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeni Ömerli Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir kişinin şüpheli hareketlerini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bulvardaki marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir araçla iş yerinin önüne gelen maskeli şüphelinin demirle kapıyı açmaya çalıştığını, çevreden vatandaşların geçmesiyle de araçla kaçtığını tespit etti. Polis, 06 BD 6070 plakalı otomobilin, sabah saatlerinde Anıt Mahallesi'nden çalındığını belirledi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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