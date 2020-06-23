Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada tartı almaya gittiği markette yaşadığı ilginç olayı anlattı.

"KOLAYCILIK ETİKETİ ÜZERİNE BASALIM YOK"

Yerli diye aldığı ürünün altına baktığını ve başka ülkede üretilip Türkiye'de yerli ürün diye pazarlandığını belirten Bakan Albayrak, "Türkiye'nin koca koca grupları dünyanın bir ucunda ürettiriyor, Türkiye'de yerli ürün gibi satıyor. Türkiye'nin bu manada bu teknolojinin çok çok üstünde teknolojik ürünleri üretecek bir kapasitesi varken bunu niye yapıyoruz? Yerli marka temsilcilerinin yüzlerine de söyledim. Türkiye'de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye'de üretmeniz lazım. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Kolaycılık, etiketi üzerine basalım yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın genel kuruldaki konuşmalarından satır başları:

Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz görünüme rağmen Haziran ayından itibaren ekonomik yönden iyileşmeye yönelik pozitif sinyaller vermeye başladı. Türkiye'de genel anlamda karantina uygulanmaması ile birlikte normalleşme süreciyle ilgili adımların atılması pozitif sinyallerde etkili oldu. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide iyileşmeye yönelik pozitif sinyaller vermeye başladı. Normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden biri olduk.

"DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNE BAŞVURU 133 BİNİ GEÇTİ"

Merkez Bankası'nın para politikası ve güçlü faiz indirimiyle birlikte kamu bankalarının düşük faizle verdiği kredilerle faiz oranları geriledi, kredi büyümesi güçlü seviyede devam etti. Kur etkisinden arındırılmış ticari krediler artış gösterdi. Şimdiden iyileşmenin pozitif yönde gözlemlendiği ortaya çıkıyor. Normalleşme sürecinin bu ay başında hız kazanmasıyla kamu bankalarımız öncülüğünde konut, taşıt, ihtiyaç kampanyalarıyla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi ekonomiyi güçlü şekilde etkilemeye devam edecek. Düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. 101 binin üzerinde 25 milyar liralık tahsis yapıldı.

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