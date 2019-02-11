Marketten Tereyağı ve Bal Çaldı

Samsun'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.G. (56), müşteri olarak gittiği marketten 3 paket tereyağı ve 2 kavanoz bal çalıp yanında getirdiği poşete koydu. Aldığı diğer ürünlerin parasını ödeyen zanlı, tereyağı ve balın parasını ödemeden marketten ayrıldı.



Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yakalandı. H.G. şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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