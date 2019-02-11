Son Dakika Haberleri: Marketten Tereyağı ve Bal Hırsızlığına Adli Kontrol

Marketten Tereyağı ve Bal Hırsızlığına Adli Kontrol

2 gün önce

Samsun'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marketten Tereyağı ve Bal Hırsızlığına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.G. (56), müşteri olarak gittiği marketten 3 paket tereyağı ve 2 kavanoz bal çalıp yanında getirdiği poşete koydu. Aldığı diğer ürünlerin parasını ödeyen zanlı, tereyağı ve balın parasını ödemeden marketten ayrıldı.

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yakalandı. H.G. şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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