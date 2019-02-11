Marketten Tereyağı ve Bal Hırsızlığına Adli Kontrol
2 gün önce
Samsun'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da bir marketten tereyağı ve bal çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Alparslan Bulvarı'nda bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.G. (56), müşteri olarak gittiği marketten 3 paket tereyağı ve 2 kavanoz bal çalıp yanında getirdiği poşete koydu. Aldığı diğer ürünlerin parasını ödeyen zanlı, tereyağı ve balın parasını ödemeden marketten ayrıldı.
Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yakalandı. H.G. şikayet üzerine Denizevleri Polis
Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
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