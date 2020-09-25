Marketten tırnakçılık yöntemiyle 85 lira ve sigara çalınma anı kamerada - Son Dakika

BURSA'da, kimliği belirsiz kişinin girdiği marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle 85 lira ve bir paket sigara çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Markete giren kimliği belirsiz kişi, cüzdanından 100 lira çıkararak, kasiyer Yüksel Ç.'nin (60) parayı görmesini sağladı. Şüpheli daha sonra kasiyerden sigara istedi. Kasiyer, sigarayı şüpheliye verdi. Bu sırada 100 lirayı hızlıca cüzdanına geri koyan şüpheli hem sigarayı aldı hem de kasiyerden para üstü istedi. Bir anlık dalgınlıkla kasiyer, 100 lirayı aldığını düşündüğü şüpheliye 85 lira para üstü verdi. Kimliği belirsiz kişi, daha sonra marketten çıkarak, uzaklaştı. Şüphe üzerine kasadaki paraları sayan kasiyer, eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen market görevlileri, şüphelinin 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptığını tespit etti. Market görevlilerinin bildirmesi üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.