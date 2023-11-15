Marketten unutulan telefon çalındı

AVCILAR'da markette alışveriş yapan bir kişi, cep telefonunu kasanın önünde unuttu. Arkasından gelen ve alışveriş yapıyormuş gibi davranan şüpheli unutulan telefonu alarak marketten çıktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde ortaokula giden Sena Birlik, alışveriş yapmak için girdiği markette kasada ödeme yaptığı sırada elindeki telefonu tezgahın üstüne bıraktı. Aldığı ürünlerin parasını ödedikten sonra marketten çıkan Sena Birlik telefonunu almayı unuttu. Bu sırada markette alışveriş yapan başka biri, tezgaha yaklaşarak kulaklıkları inceleyerek çeşitli sorular sormaya başladı. Şüpheli, telefonunu, unutulan cep telefonunun üstüne koyarak kapattı. Şüpheli daha sonra alışveriş yapmadan unutulan cep telefonunu da alarak marketten çıktı.

Sena Birlik, bir süre sonra markete geldi, ancak telefonunu koyduğu yerde bulamadı. Yakınlarıyla birlikte tekrar markete gelen Birlik, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Ailesiyle birlikte cep telefonunun çalındığını görünce polise başvurdular. Sena Birlik, "Ödemeyi yaptıktan sonra poşetleri alıp çıktım. Telefonumu alan kişi içerideydi, bir şeylerle uğraşıyordu. Ben çıktıktan sonra adam telefonu bıraktığım yere geliyor, birkaç dakika sonra alıp gidiyor. Telefonumun cebimde olmadığını fark edip döndüğümde yoktu. Bulunmasını istiyorum" dedi.