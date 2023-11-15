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Marketten unutulan telefon çalındı - Son Dakika

Marketten unutulan telefon çalındı

Marketten unutulan telefon çalındı
15.11.2023 12:32

AVCILAR'da markette alışveriş yapan bir kişi, cep telefonunu kasanın önünde unuttu. Şüpheli, telefonu alarak marketten çıktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonun çalındığını fark eden mağdur, polise başvurdu.

AVCILAR'da markette alışveriş yapan bir kişi, cep telefonunu kasanın önünde unuttu. Arkasından gelen ve alışveriş yapıyormuş gibi davranan şüpheli unutulan telefonu alarak marketten çıktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde ortaokula giden Sena Birlik, alışveriş yapmak için girdiği markette kasada ödeme yaptığı sırada elindeki telefonu tezgahın üstüne bıraktı. Aldığı ürünlerin parasını ödedikten sonra marketten çıkan Sena Birlik telefonunu almayı unuttu. Bu sırada markette alışveriş yapan başka biri, tezgaha yaklaşarak kulaklıkları inceleyerek çeşitli sorular sormaya başladı. Şüpheli, telefonunu, unutulan cep telefonunun üstüne koyarak kapattı. Şüpheli daha sonra alışveriş yapmadan unutulan cep telefonunu da alarak marketten çıktı.

Sena Birlik, bir süre sonra markete geldi, ancak telefonunu koyduğu yerde bulamadı. Yakınlarıyla birlikte tekrar markete gelen Birlik, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Ailesiyle birlikte cep telefonunun çalındığını görünce polise başvurdular. Sena Birlik, "Ödemeyi yaptıktan sonra poşetleri alıp çıktım. Telefonumu alan kişi içerideydi, bir şeylerle uğraşıyordu. Ben çıktıktan sonra adam telefonu bıraktığım yere geliyor, birkaç dakika sonra alıp gidiyor. Telefonumun cebimde olmadığını fark edip döndüğümde yoktu. Bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Gümüşpala, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten unutulan telefon çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten unutulan telefon çalındı - Son Dakika
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