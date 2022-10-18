Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı

18.10.2022 16:23
Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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