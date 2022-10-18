Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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