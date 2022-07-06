Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir marketten 6 adet 5 kiloluk pirinç paketini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yemek için üzüm çaldığını ileri sürdü ancak güvenlik kamerasında pirinç çalarken kameraya yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Y.Z.T.'ye ait markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a geldiği öğrenilen Cem Y.gece marketin önündeki üzeri branda ile kapalı alandan pazar gecesi 4 piknik tüpü ile 1 adet büyük tüp ile pazartesi gecesi ise 6 adet her biri 5 kilo olan pirinç ve manav tezgahından da üzüm çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini gördü. İş yeri sahibi hırsızın gündüz marketin önüne gelip baktığını görünce kamera kayıtlarından tanıyıp yakaladı ve polise teslim etti.

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Cem Y.'nin "Ben gece söz konusu markete gidip tezgahın altından yemek için 1 kilo üzüm aldım ve eve gittim. Ben canım çekti üzül aldım. Çalınan 6 adet 5 kiloluk pirinç ile 2 adet büyük 4 adet küçük tüpü ben çalmadım" dediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasında pirinçleri çalıp götürdüğü tespit edilen Cem Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cem Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.