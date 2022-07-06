Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı

06.07.2022 17:54

Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı Samsun'da bir marketten 6 adet 5 kiloluk pirinç paketini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yemek için üzüm çaldığını ileri sürdü ancak güvenlik kamerasında pirinç...

Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir marketten 6 adet 5 kiloluk pirinç paketini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yemek için üzüm çaldığını ileri sürdü ancak güvenlik kamerasında pirinç çalarken kameraya yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Y.Z.T.'ye ait markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a geldiği öğrenilen Cem Y.gece marketin önündeki üzeri branda ile kapalı alandan pazar gecesi 4 piknik tüpü ile 1 adet büyük tüp ile pazartesi gecesi ise 6 adet her biri 5 kilo olan pirinç ve manav tezgahından da üzüm çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini gördü. İş yeri sahibi hırsızın gündüz marketin önüne gelip baktığını görünce kamera kayıtlarından tanıyıp yakaladı ve polise teslim etti.

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Cem Y.'nin "Ben gece söz konusu markete gidip tezgahın altından yemek için 1 kilo üzüm aldım ve eve gittim. Ben canım çekti üzül aldım. Çalınan 6 adet 5 kiloluk pirinç ile 2 adet büyük 4 adet küçük tüpü ben çalmadım" dediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasında pirinçleri çalıp götürdüğü tespit edilen Cem Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cem Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs 'Canım çekti, üzüm çaldım' demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs 'Canım çekti, üzüm çaldım' demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı
Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:33 Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 18:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement