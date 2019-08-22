Marko Arapovic: "Kariyerimin en iyi yazını geçirmiştim"

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Hırvat oyuncusu Marko Arapovic, sakatlığından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Tüm yazı çok iyi çalışarak geçirdim. Kariyerimin en iyi yazını geçirmiştim, bu sezona çok büyük umutlarla geliyordum" dedi.



Yaşadığı diz sakatlığının ardından tedavisine devam edilen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Marko Arapovic, son durumu hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kendisine verdiklerinden dolayı teşekkür eden Arapovic, "Son iki gündür sürekli benim yanımda oldular ve benim için burada her şeyi hazır ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Öte yandan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, bunu söyleyebilirim. Tüm yazı çok iyi çalışarak geçirdim. Kariyerimin en iyi yazını geçirmiştim, bu sezona çok büyük umutlarla geliyordum. Aynı dizimden yaşadığım ikinci sakatlık ancak ilk sakatlığıma göre daha iyi hissediyorum kendimi. İlk sakatlığımdan döndüğümde iyi dönmüştüm. Bu sefer daha da iyi dönebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Hayat içerisinde bazen bu şekilde hayal kırıklıkları yaşanabildiğini belirten Hırvat oyuncu, "Her şeye hazır olmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle bir ameliyat olmam gerekecek. Tedavi sürecimin ardından geri dönerek çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Destek veren tüm kulüp yetkililerine, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL