Markus C. Slevogt: Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Mümkün

DW Türkçe'ye konuşan Alman -Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uyumlu sektörlerde mümkün olduğu görüşünde.

DW Türkçe'ye konuşan Alman -Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uyumlu sektörlerde mümkün olduğu görüşünde.

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