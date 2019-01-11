Son Dakika Haberleri: Markus C. Slevogt: Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Mümkün

Markus C. Slevogt: Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Mümkün

6 dakika önce

DW Türkçe'ye konuşan Alman -Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uyumlu sektörlerde mümkün olduğu görüşünde.

Markus C. Slevogt: Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Mümkün, System.String[]
DW Türkçe'ye konuşan Alman -Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uyumlu sektörlerde mümkün olduğu görüşünde.
Kaynak: Deutsche Welle

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:47 

Deutsche Welle, Gümrük Birliği, Güncel
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