Marküteri sanatçısı Mehmet Tarakçı'dan 'Velvet Art' sergisi! Uluslararası festivalde sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22'inci kez kapılarını dün Taksim Meydanı'nda açtı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelengi sunumuyla başlayan festivale, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Dans Festivali Federasyon 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara, Gelsenkisrschen Kültür Danışmanı Dieter Wagner ve çok sayıda önemli isim yer aldı.

65 ÜLKEDEN 367 SANAT ELÇİSİ KATILIYOR

Aralıksız olarak 22 yıldır devam eden, UNESCO'ya bağlı CIOFF'un (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) A Kategorisi'nde yer ilk ve tek festival olma özelliğini elinde bulunduran İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne bu yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisinin katılıyor.

MEHMET TARAKÇI ESERLERİNİ SERGİLİYOR

Uluslararası festivalde Türkiye'nin en değerli marküteri sanatçılarından Mehmet Tarakçı da yeni sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 'Velvet Art' sergisiyle eserlerini sunan Erol Antik şirketinin Genel Koordinatörü Mehmet Tarakçı'ya resim sanatçısı Mehmet Çetinkaya eserleriyle eşlik ediyor.

22'inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 31 Temmuz Cumartesi gecesi yapılacak final etkinlikleriyle son bulacak