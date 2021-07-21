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Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı - Son Dakika

Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı

21.07.2021 11:21

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin kıyı kesimleri ve sahil bölgeleri tatilci akınına uğradı. Tatillerini uzak bölgelerde geçirmek istemeyenlerin tercihi Marmara Adaları oldu. Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında oteller doldu taştı, toplamda 15 bin olan nüfus tam 15 kat arttı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle hizmetlerin aksamaması adına belediye çalışanlarının izinleri ise iptal edildi

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil kentlerine akın etti. Marmara Denizi'ndeki adalar da tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Bayram nedeniyle Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında toplam 15 bin olan nüfus tam 15 kat arttı.

İZİNLER İPTAL

Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise Avşa Adası oldu. Plajlardaki yoğunluk da dikkat çekti.

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi

OTELLER DOLDU TAŞTI

Adalardaki otel ve pansiyonda yer kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında bütün oteller, moteller, pansiyonlar olduğu gibi dolu. Evlerdeki kalabalık arttı. Nüfus 15 kat arttı. Belediye olarak her türlü çalışmayı yaptık. Suda sorun yok. Günde 6 bin 500 ton üretiliyor. Belediyemiz ekipleri 24 saat çalışıyor. Tüm izinler kaldırıldı. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz. Açıklarda biraz müsilaj olsa da sahiller temiz" dedi.

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı

Kurban Bayramı, Türkiye, Marmara, Avşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı - Son Dakika


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