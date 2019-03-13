Son Dakika Haberleri: Marmara Adası Açıklarında Su Alan Gemi Karaya Oturdu

Marmara Adası Açıklarında Su Alan Gemi Karaya Oturdu

1 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, burun tarafından kayaya çarparak su almaya başlayan gemideki mürettebatı vatandaşlar tahliye etti.

Marmara Adası Açıklarında Su Alan Gemi Karaya Oturdu, System.String[]
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, burun tarafından kayaya çarparak su almaya başlayan gemideki mürettebatı vatandaşlar tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, Marmara Adası Topağaç Mahallesi açıklarında, bin 750 tonluk kırma mıcır yüklü Yusuf Celal Gemisi, kötü hava şartlarından dolayı kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Kayaya çarpması sonucu su alan geminin burun kısmı denize gömüldü. Motor kısmında toplanan 9 kişilik mürettebat, olayı gören Topağaç mahalle muhtarı ve sakinleri tarafından botlarla tahliye edildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, mürettebatın Topağaç mahalle muhtarının botuyla kurtarıldığını belirterek "Sağlık durumları iyi, hepsi kurtarıldı. Geminin burun kısmı sanırım kötü hava şartları nedeniyle kayaya vurunca delinmiş, sonra da bir kısmı su altında kalmış. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri de konuya derhal müdahale edeceklerdir. Şu an için bir olumsuz durum yok." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Balıkesir, Marmara, Güncel
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