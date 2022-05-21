Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

21.05.2022 10:03
Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-4" hızlı tahliye botu sevk edildi.

Tekne yedeklenerek güvenli şekilde Marmara Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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Kaynak: AA

Marmara Adası, Balıkesir, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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