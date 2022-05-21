Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-4" hızlı tahliye botu sevk edildi.
Tekne yedeklenerek güvenli şekilde Marmara Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika