Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı - Son Dakika

Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki günü aşkındır süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.

Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı, System.String[]

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki günü aşkındır süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.


Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlatan çalışmalar sonucunda adaya jeneratörler getirildi. Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütülüyor.


Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı'ndan adaya ulaştırıldı. Malzemelerle birlikte adaya giden 7 ekibin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yeni yıl öncesi ada sakinleri elektriğe kavuştu.


Öte yandan UEDAŞ ekipleri hava koşullarına göre arızanın giderilmesi için denize açılarak çalışmalarına başlayacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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