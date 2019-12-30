Marmara Adası merkezde jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası merkezde jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı - Son Dakika

Marmara Adası merkezde jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisini onarma çalışmaları zor şartlara rağmen ekiplerin yoğun özverisiyle devam ediyor.

Marmara Adası merkezde jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisini onarma çalışmaları zor şartlara rağmen ekiplerin yoğun özverisiyle devam ediyor. Kuvvetli fırtına sebebiyle su altı kablolarını onaracak olan gemi Bandırma limanında hazır bekletilirken, UEDAŞ ekipleri, yoğun fırtınaya rağmen kıyı emniyetine ait botla adaya geçti. Bottan çekilen görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.


Edinilen bilgile göre, dün 15.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında bir geminin fırtınada sürüklenme tehlikesine karşı attığı çapası, 80 metre derinlikte Marmara Adası'nın elektriğini besleyen su altı kablolarına zarar verdi. Adada 17.00 sıralarında başlayan elektrik kesintisi gece boyunca devam etti.


Ekiplerin gece boyu devam eden çalışması havanın aydınlanması ile birlikte hız kazandı. Elektrik Dağıtım Şirketi UEDAŞ'a bağlı ekipler Marmara Adası'na elektrik sağlayan hattın Erdek ilçesindeki teki ucu olan İlhanlar Mahallesi'ne bağlı Secret koyunda kablo test işlemini gerçekleştirdi. Denizin 80 metre dibinden giden 11 kilometrelik su altı elektrik kablosunun 6.8'inci kilometresinde hasar meydana geldiği tespit edildi.


Ada merkezine jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı


Adadaki mermer ocaklarından merkeze kamyonlarla jeneratör taşınmaya başlandı. Bölgedeki mermer ocaklarında bulunan jeneratörler iş makineleriyle vinç ve kamyonlara yerleştirilip ada merkezine gönderildi. UEDAŞ ekiplerinin de bölgeye ulaşmasıyla birlikte ada merkezine elektrik verilmeye başlandı.


Önce ada merkezine elektrik verdiklerini belirten UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, diğer jeneratör kurumlarının tamamlanmasıyla birlikte adadaki diğer bölgelere de elektrik verileceğini söyledi.


Öte yandan, sabah saatlerinde Erdek ilçesine bağlı Secret koyundan adanın karşılığı olan alandan hasar gören kabloları belirleyen UEDAŞ ekipleri fırtınaya rağmen Kıyı Emniyetine ait tekne ile adaya hareket etti. Teknenin içinden çekilen görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Dalgaların teknenin camına kadar yükselip çarpması dikkat çekti. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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