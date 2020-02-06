Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı - Son Dakika

Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bir gemiden çapa atılması nedeniyle kopan denizin dibindeki elektrik kabloları onarıldı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bir gemiden çapa atılması nedeniyle kopan denizin dibindeki elektrik kabloları onarıldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, Erdek ilçesi İlhanköy Mahallesi'nden giden deniz altı kablolarının kopması sonucunda adada yaşanan kesintiyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Marmara Adası'na gelerek ekiplerden bilgi alan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Aralık 2019'da enerji kesintisiyle ilgili ihbar almalarının ardından yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin kısa sürede sorunun giderilmesi için hemen müdahalede bulunduğunu belirten Danacı, "Bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve ana karadan Marmara Adası'na giden, denizin altındaki 3 kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık'ta adaya enerji verdik." dedi.

Danacı, hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle 25 kişiden oluşan ekibin özel ekipmanlarla onarıma başladığını aktardı.

İlk tamiri 13 Ocak'ta gerçekleştirerek jeneratörler dışında adanın tamamına ana karadan enerji temin ettiklerini bildiren Danacı, şunları kaydetti:

"3 Şubat itibarıyla 3 kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Çapa atarak kablolara zarar veren gemiyle ilgili de hukuki süreci başlattık. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa, Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımları ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ada sakinlerinden Asım Yalçınkaya da arızanın giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zor günler geçirdiklerini, evlerde ısınma sorunu yaşadıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Marmara Adası'nda hayat bir anda bitme durumuna gelmişti. Çok şükür yapılan çalışmalar sayesinde bu süreci atlattık. Şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı

Balıkesir, Marmara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi
Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]