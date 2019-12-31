Son Dakika › Güncel › Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3) - Son Dakika
Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3)
6 saat önce
MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDIBalıkesir'de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI
Balıkesir'de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, kesinti sonrası adaya jeneratörler ile kademe kademe elektrik verildi. Sabahın erken saatlerinde gemiye yüklenen TIR'lar ile birlikte 9 tane jeneratör kurulurken, 25 kişilik ekibin çalışmasıyla adanın tamamına 53 saatlik aranın ardından elektrik verilmeye başlandı. Arızanın giderilene kadar adanın elektriğinin jeneratörler tarafından sağlanacağı belirtildi.
Son Dakika Adana'da engelli şahsın aracını çaldılar Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı