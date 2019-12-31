Marmara Adası'na enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak jeneratörler gönderildi - Son Dakika

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki gündür süren elektrik kesintisine yol açan arıza giderilene kadar halkın ihtiyacının karşılanması amacıyla Erdek Limanı'ndan jeneratör ve trafolar yollandı.

Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlatan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arızanın olduğu yere müdahale edemiyor.

Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütülüyor.

Halkın yeni yıla elektriksiz girmemesi için Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı'ndan adaya ulaştırıldı.

Adada UEDAŞ'a ait 5 jeneratörün kurulu olduğu ve bazı mahallelere enerji verildiği öğrenildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik sorununu gidermek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu amaçla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, UEDAŞ ve tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Aksoy, "Erdek Limanı'ndan adanın bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde jeneratörler intikal ettirildi. İnşallah bugün öğleden sonra jeneratörlerle enerji verip yeni yılda adamızda elektriksiz kalmayacağız. Kablo tamiri için de hava şartları müsait olduğu anda UEDAŞ ekipleri gerekli müdahaleyi yapacak. Belediye olarak 24 saat hazırız, vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek için tüm ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.