Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - Son Dakika

Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki enerji kesintisine ilişkin çalışma yürüten ekipler, denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti.

Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi, System.String[]

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki enerji kesintisine ilişkin çalışma yürüten ekipler, denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti.

Erdek ilçesi İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesiyle ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kablo test işlemi yapan ekipler, arızanın 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin yaklaşık 80 metre derinliğinde olduğunu belirledi.

Bandırma Limanı'nda hazır bekletilen dalgıç ekibi ve onarım teknesi ile hava koşullarına bağlı olarak arızanın giderilmesi için çalışma yapılacağı, ayrıca geçici elektrik temini amacıyla jeneratörün devreye alınacağı öğrenildi.

UEDAŞ Bandırma İşletme Müdürü Barış Can Toygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gelen arıza ihbarının ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Hatları beslemeye çalıştıklarını ancak yeterli gelmediğini aktaran Toygun, "Yaptığımız tespite göre, bir gemiden atılan çapanın deniz altından giden üç kabloyu kopardığını belirledik. Testlerimizi sürdürüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz ama hava muhalefetinden dolayı herhangi bir kayık, gemi hareket edemiyor. Dolayısıyla şu an için arızanın olduğu yere ulaşamıyoruz." dedi.

İlhanköy'deki platformda hazırlık yaptıklarını dile getiren Toygun, adada jeneratörler kurarak öncelikle hastane ve diğer önemli binalara elektrik sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sularında denizin dibinden giden enerji iletim kablolarının arızalanması nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bunun üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlatmış ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamamıştı.

Balıkesir, Bandırma, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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