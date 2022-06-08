Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika
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Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı

08.06.2022 16:05
Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler sahil temizliği yaptı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler sahil temizliği yaptı.

Marmara Adalar Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde öğrencilerle Abroz Küçük Kum Plajı'nda kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Marmara umudumuz, geleceğimiz, yarınlarımız işte bu yüzden temiz tutmalıyız. Adalarımızda temiz ve yeşil bir çevre için buradayız. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

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