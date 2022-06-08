Belediye Başkanı Süleyman Aksoy , etkinlikte yaptığı açıklamada, "Marmara umudumuz, geleceğimiz, yarınlarımız işte bu yüzden temiz tutmalıyız. Adalarımızda temiz ve yeşil bir çevre için buradayız. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve etkinliğe katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

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