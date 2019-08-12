Marmara Adası'nda orman yangını - Alevler evlerin bahçelerine yaklaştı (5)
38 dakika önce
Yangın görüntüleri Alev BALIKESİR - Marmara Adası'nda orman yangını çıktı.
Yangın görüntüleri Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:21 Kaynak: AA
Alev BALIKESİR - Marmara Adası'nda orman yangını çıktı.
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