Son Dakika Haberleri: Marmara Adası'nda yangının izleri dikilen fidanlarla silinecek
Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda yangının izleri dikilen fidanlarla silinecek

Marmara Adası'nda yangının izleri dikilen fidanlarla silinecek

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaklaşık 5 ay önce çıkan yangında zarar gören alanlara 3 bin 700 adet fidan dikildi.

Marmara Adası'nda yangının izleri dikilen fidanlarla silinecek, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaklaşık 5 ay önce çıkan yangında zarar gören alanlara 3 bin 700 adet fidan dikildi.

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkiinde 13 Ağustos'ta yaklaşık 80 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından bugün tüm yurtta uygulanan ağaç dikme seferberliği kapsamında adada da fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen ve bir rekor olan 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği, Marmara'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adada 3 bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine Marmara Adalar Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve protokol üyeleri de katıldı. Başkan Aksoy yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesiyle tüm ülke birlik ve beraberlik içerisinde yemyeşil bir Türkiye için ortak bir çalışma sergiledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yarının doğası bugünden yaratılır' düsturundan hareketle gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizin 2023 noktasında olduğu gibi Marmara Adamızda da binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Fidan sahiplenerek, bağışta bulunarak geleceğe nefes olan ada halkına teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Balıkesir, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:40 Kaynak: İHA
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