Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası'nda vatandaşlar tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.

Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası'nda vatandaşlar tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.

Adada bir grup vatandaş tarafından kanadından yaralanmış bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alındı.

Kuşun tedavisine, Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ayşegül Çoşkun Akpulat tarafından başlandığı bildirildi.

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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