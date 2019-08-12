Marmara Adası'nda yeniden yangın çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangının ardından bu bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'nde yeniden bir yangın başladı.

Bunun üzerine ekipler, Mestanağa mevkisinden Çınarlı Mahallesi'ne geçti.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangın, çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

2 ev ve jandarma lojmanları yanmıştı

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, çok sayıda hayvan telef olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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