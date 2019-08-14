Son Dakika Haberleri: Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

42 dakika önce

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.

Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı, System.String[]
Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 2 evin yandığı, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşların da dumandan etkilendiği yangın kontrol altına alındı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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