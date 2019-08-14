Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 2 evin yandığı, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşların da dumandan etkilendiği yangın kontrol altına alındı.

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