Son Dakika Haberleri: Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul adliyede
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Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul adliyede

37 dakika önce

Balıkesir'e Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul adliyede, System.String[]
Balıkesir'e Marmara Adası yangınına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Marmara Adası'nda pazartesi günü saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangını 10 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı. Evlerinin bahçesinde temizledikleri otları yaktıkları ve bu sebeple yangın çıktığı iddiasıyla emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ile oğlu O.T. gözaltına alındı. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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