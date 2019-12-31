Marmara Adası'nı aydınlatacak jenaratörler geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası'nı aydınlatacak jenaratörler geldi - Son Dakika

Marmara Adası'nı aydınlatacak jenaratörler geldi

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların bir gemi çıpası tarafından koparılması sonucu meydana gelen elektrik kesintisi halen devam ederken, adadaki trafoları beslemesi için kullanılacak dev jenaratörler gemi ile adaya gönderildi.

Marmara Adası'nı aydınlatacak jenaratörler geldi, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların bir gemi çıpası tarafından koparılması sonucu meydana gelen elektrik kesintisi halen devam ederken, adadaki trafoları beslemesi için kullanılacak dev jenaratörler gemi ile adaya gönderildi.


Marmara Adası'na deniz altından elektrik sağlayan kabloların önceki gün bir gemiden atılan çıpa ile kopması sonrası 10 bin nüfuslu adaya halen düzenli şekilde elektrik verilemiyor. Marmara Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Erdek'in İlhanlar Mahallesi'nde bulunan ekipler bu sabah itibarıyla fırtınanın etkisini az da olsa kaybetmesi ardından adaya geçici olarak elektrik sağlayacak jenaratörleri gemi ile ulaştırdı.


Jenaratörlerin adadaki trafolara bağlantıları yapılırken ada halkının yeni yıla elektriksiz girmemesi için yoğun bir çaba sarfettiklerini belirten Marmara Adalar Belediye Başkan Süleyman Aksoy, " Şu anda adamızı besleyecek olan jenaratörler adamıza ulaşmış durumda. Jenaratörler Marmara Adasını besleyen ana trafo binasına bağlanıyor. Toplamda 5 büyük jenaratör adamızın komple elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde bağlanıyor. Adamızdaki bu elektrik sorununu kış şartlarında jenaratörlerle geçici olarak çözeceğiz. Adamıza kalıcı elektrik sağlayacak olan kabloların onarılması için de çalışmalar başladı. Test aracı arızanın yerini tespit ediyor. Bunlarla ilgili UEDAŞ'ın kendine ait olan robot sistemleri de gelip arıza giderildikten sonra eski rutin enerji adamıza verilecek. Buradaki en büyük sıkıntı hava muhalefetinin olması ve denizde çalışmayı etkilemesi. Hava şartları ilk güne nazaran daha iyi. Denizin altında çalışmalar yapılacak ve kısa sürede bütün birimleri seferber ederek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımız, Valimiz, Belediye'deki arkadaşlarımız, adamızdaki mermer ocağı sahibi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi işyerlerindeki jenaratörleri ada halkının elektrik alması için tahsis ettiler. İnşallah çalışmalarımız bir an önce sona erer ve yeni yılı hep birlikte mutlu bir şekilde karşılarız" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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