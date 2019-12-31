Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu - Son Dakika

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki gündür süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu, System.String[]

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki gündür süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.

Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından, çalışma başlatan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arızanın olduğu yere müdahale edemedi.

Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8'inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütüldü.

Halkın yeni yıla elektriksiz girmemesi için Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı'ndan adaya ulaştırıldı.

Malzemelerle adaya giden 7 ekibin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yeni yıl öncesi ada sakinleri elektriğe kavuştu.

Öte yandan, UEDAŞ ekipleri hava koşullarına göre arızanın giderilmesi için denize açılarak çalışmalarına başlayacak.

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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