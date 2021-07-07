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Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

07.07.2021 11:06
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaja ilişkin, "Müsilajı yüzeyde görmediğimiz zaman asla 'mesele bitmiştir' diye düşünmemeliyiz.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaja ilişkin, "Müsilajı yüzeyde görmediğimiz zaman asla 'mesele bitmiştir' diye düşünmemeliyiz. Marmara bir hassas bölge ilan edilecek. Bu bölgeye deşarjların standartları belirlenecek ve bu doğrultuda çalışmalar önümüzdeki dönemde kararlılıkla devam ettirilecek." dedi.

Büyükakın, AA muhabirine, müsilajla mücadele çalışmalarının ilk günden bugüne kadar aynı kararlılıkla devam ettiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un her gün toplanan müsilajla ilgili istatistik rakamlarını paylaştığını hatırlattı.

Kocaeli'de de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Büyükakın, "Çok başarılı bir şekilde, deniz yüzeyindeki müsilajın alınmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kirletici faaliyetleri olan firmaların kapatılması süreci çok kararlılıkla devam ediyor. Diğer süreçlerle ilgili planlama çalışmaları devam ediyor." İfadelerini kullandı.

"Deniz ortamındaki azot ve fosfor girişini durdurmalıyız"

Geçen günlerde Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Bilim ve Teknik Kurulunun TÜBİTAK MAM'da bir toplantı yaptığını anımsatan Büyükakın, şunları söyledi:

"İlk toplantılarını yaptılar, şimdi alt grup toplantıları yapmaya başlıyor. Yani orada çok sistematik, kararlı, kısa, orta uzun vadeli çalışmalara devam ediyor. Deniz yüzeyinde gördüğümüz zaman 'müsilaj var, tehdit var' deniz yüzeyinde görmediğimiz zaman 'herhangi bir tehdit yok, her şey geçti, rahatladık müsilajı topladık' gibi bir yaklaşımımız bizim asla yok çünkü müsilaja sebep olan organizmalar azot ve fosforla besleniyor. Ben de bunu her defasında söylüyorum, deniz ortamındaki azot ve fosfor girişini durdurmadığımız ve alıcı ortamdan yani denizden bunu uzaklaştırmadığımız müddetçe, seneye ondan sonraki seneye belki bir iki sene ara verip, tekrar benzer şeyler olacak. Bizim burada sürdürülebilir bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor."

"Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik kontrol altına alınmalı"

Büyükakın, müsilajın ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumların hemen harekete geçtiğini vurguladı.

Marmara'nın korunması için yapılacakların belli olduğuna işaret eden Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncellikli olarak atık suların bertarafı konusunda ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması. Bu manada Kocaeli, Türkiye'nin en başarılı şehri. Bunların yapılması lazım. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik kontrol altına alınmalı. Sanayi faaliyetleri kontrol altına alınmalı. Müsilajı yüzeyde görmediğimiz zaman asla 'mesele bitmiştir' diye düşünmemeliyiz. Marmara bir hassas bölge ilan edilecek. Bu bölgeye deşarjların standartları belirlenecek ve bu doğrultuda çalışmalar önümüzdeki dönemde kararlılıkla devam ettirilecek. Aksi takdirde bugün yüzeyde müsilajı görmediğimizde 'artık yok müsilaj bitti' gibi düşünmeyeceğiz. ya da havalar sıcak gittiğinde küresel ısınmayı hatırlayıp, küresel ısınmayı konuşmayacağız, Havalar sıcak gitmese de küresel ısınma tehdidi bizim gündemimizde olacak, sağlıklı olan yaklaşım bu."

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Denizi, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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