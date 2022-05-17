Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nin korunması için çalışmaları sürdürdüklerini, deniz ekosistemini etkileyebilecek konuları da yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğinin İstanbul'da düzenlenen meclis toplantısında, Marmara Bölgesi'ne güç katacak projeler görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, Marmara Denizi'nin korunması için yürütülen çalışmalara değindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valilikler, üniversiteler, TÜBİTAK ve belediyelerle Marmara Denizi'ndeki müsilajı temizleme çalışması başlattıklarını anımsatan Büyükakın, şu bilgileri verdi:

"Kısa vadede yaptığımız çalışmaların yeterli olmayacağının farkındalığıyla uzun vadeli çalışmalar için kolları sıvadık. Bu alanda sürekli araştırmalar yapıyor, çalışmalar yürütüyoruz. Marmara Denizi için çalışmalarımızı sürdürürken, deniz ekosistemini etkileyebilecek konuları da yakından takip ediyoruz. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığımız değerlendirme raporlarının 3. fazını tamamlamak üzereyiz. Ergene Havzası'nın iyileştirilmesi için araştırmalarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz."

Büyükakın, Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi'ne de değindi.

Türkiye'de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan Çerçeve Belgesi ile Marmara Bölgesi'nin mevcut sorun ve potansiyelinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekansal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınmasını hedeflediklerini vurgulayan Büyükakın, "Yine bir bölgesel çalışma olarak da 2017 yılında İstanbul'da yaptığımız göç araştırma raporunu Marmara Bölgesi ölçeğinde genişleterek 'Marmara'nın Kent Mültecileri' raporunu yayınladık." ifadelerini kullandı.