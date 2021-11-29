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Marmara Bilişim Zirvesi'nde "dijital insanlar" sunum yaptı - Son Dakika

Marmara Bilişim Zirvesi'nde "dijital insanlar" sunum yaptı

29.11.2021 10:41
Marmara Bilişim Zirvesi'nde "dijital insanlar" sunum yaptı

Bilişim alanındaki gelişmelerin yaşama etkilerini ele alan Marmara Bilişim Zirvesi, bu yıl 3'üncü kez düzenlendi.

Bilişim alanındaki gelişmelerin yaşama etkilerini ele alan Marmara Bilişim Zirvesi, bu yıl 3'üncü kez düzenlendi. "Akıllı Şehirleşme; Çevre ve Yaşam" ana teması ile düzenlenen zirvede, şehirleşmede teknolojik trendler başta olmak üzere pek çok sayıda konu ele alındı. Zirvede, yapay zeka ile geliştirilen ve "Mekatunga" adı verilen dijital insanlar sunum yaptı.

Marmara Bilişim Zirvesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve Nişantaşı NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi girişimlerinden biri olan Aytunga öncülüğünde düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen zirve, Aytunga Kurucusu Kani Fatih Turhan'ın küratörlüğünde 27 Kasım'da çevrim içi ve canlı olarak gerçekleştirildi. PAYTR ana sponsorluğunda düzenlenen zirvede, şehirleşmede geleceğe yön veren 15 önemli isim sunum yaptı. Yedi saat süren ücretsiz zirvede, "Akıllı Şehirleşme; Çevre ve Yaşam" ana teması ele alındı. Zirve, BTM girişimlerine özel olarak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi sahnesinde dev ekranlardan naklen yayınlandı.

YAPAY ZEKA ROBOTLARI SUNUM YAPTI

Dijital iletişim danışmanı Dilara Eldaş Baş'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı. Karaca, "Şehirleşme ve İklim Değişimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. İlk oturumda daha sonra Ayonix'in Kurucusu ve CEO'su Dr. Sadi Vural, "Yüz Tanıma ile Değişen Akıllı Dünya ve Sistemleri" hakkında sunum yaptı. PAYTR Genel Müdürü Tarık Tombul'un "Fintech'lerin Bilişim Dünyasına Katkıları" konusunu ele aldığı zirvede, ardından AtlasOffice CEO'su Pınar Öncü, "Metaverse ve Dijital Kentleşme" konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Marmara Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ile oluşturulan "Mekatunga 42. Dilek" kod adlı dijital insan avatarı zirvede sunum yaptı. Zirve katılımcıları, avatarın sunumu ile Aytunga'nın menajeri olduğu Mekatunga'ları yakından tanıma fırsatı buldu. Mekatunga'lar, oturum aralarında da çeşitli konularda bilgiler paylaştı.

BİLİŞİM KONULARI DERİNLEMESİNE ELE ALINDI

Zirvenin diğer oturumlarındaki konuşmacılar ve ele aldıkları konular ise şöyle:

"Dr. Alper Öner "MLOps: Makine Öğrenmesinde Sürekli Üretim ve Otomasyon Seviyeleri"; Insider'da Kıdemli Makine Öğrenimi Mühendisi Ceren Güzelgün "E-Ticarette Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinin Önemi"; QR Global Kurucu, melek yatırımcı Abdul Khaleq Al - Qasaily, "Melek Yatırımcıların Gözünden Akıllı Şehirleşme"; EMYD - Perfotech Kurucusu Fehmi Darbay "Yakın Çağın Ticaret Anlayışı ve Teknolojinin Sağladığı Avantajlar"; Güray Yıldırım "Ortalığı Karıştırarak İş Yapmak - Kaos Mühendisliği"; Yazılım geliştirici ve bilişim eğitmeni M. Mustafa Bolat "Etkin Ölçüm ve Yetkin Yöntem"; Charge Soft Kurucu Ortağı Ziya Çağrı Yeni "Uçtan Uca Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetimi"; Nişantaşı Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin "Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları"; Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Hakan Arca "Akıllı Şehircilik Ekseninde Hayata Geçirilecek Girişimler Nasıl bir İş Planı Gerçekleştirmeli?"


Marmara Bilişim Zirvesi'nde dijital insanlar sunum yaptı
Marmara Bilişim Zirvesi'nde dijital insanlar sunum yaptı
Marmara Bilişim Zirvesi'nde dijital insanlar sunum yaptı
Marmara Bilişim Zirvesi'nde dijital insanlar sunum yaptı

Bilişim Zirvesi, Yapay Zeka, Marmara, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara Bilişim Zirvesi'nde 'dijital insanlar' sunum yaptı - Son Dakika


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