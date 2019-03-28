Son Dakika Haberleri: Marmara Bilişim Zirvesi'nde Genç Girişimciler Bir Araya Geldi

Marmara Bilişim Zirvesi'nde Genç Girişimciler Bir Araya Geldi

1 saat önce

Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nde katılımcılarıyla bir araya geldi.

Marmara Bilişim Zirvesi'nde Genç Girişimciler Bir Araya Geldi, System.String[]
Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nde katılımcılarıyla bir araya geldi. Zirve, NishNova Kuluçka Merkezi'nin genç girişimlerinden 'Aytunga' ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile hazırlandı.

İlki düzenlenen organizasyon; Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi Doç.Dr. Zeynep Birsu Çinçin, Aytunga Kurucu Ortağı Kani Fatih Turhan, Turkcell Dijital İletişim Müdürü & Reklamcılık Servisleri Direktörü Burak Akıncı, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Microsoft İş Geliştirme Müdürü Onur Kemal Koç, Gazeteci-Yazar Dr. Fatoş Karahasan, Hasan Yalçın, dijital marka iletişim danışmanı Funda Güleç, Webtures'ın CEO'su Kaan Gülten, Hamza Şamlıoğlu, Muharrem Taç ve Umut Erkal katılımı ile gerçekleşti.

'Sektör' ve 'üniversite' iş birliği ile hazırlanan zirvede konuşmacılar,'Dijitalleşme', 'IOT & Yapay Zeka' çatı başlıkları altında tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

TEB katkılarıyla blockchain ve  kodlama eğitimi, Gamelab İstanbul ile oyun programlama atölyesi ve 3d Market Makerlab ile temel seviye arduino ve 3d tasarım eğitimi zirvenin sürprizleri arasındayken, League Factory çatısında gerçekleşen e-spor turnuvası ile son buldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Nişantaşı Üniversitesi, Bilişim Zirvesi, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Bilişim Zirvesi'nde Genç Girişimciler Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]