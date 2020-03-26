Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak - Son Dakika
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Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak

6 saat önce

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Entegre Tesislerde çalışanlarla bir araya gelerek moral verdi.

Marmara Birlik, ürünlerine bu dönem zam yapmayacak, System.String[]

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Entegre Tesislerde çalışanlarla bir araya gelerek moral verdi. Asa, "Korona virüsüne karşı yürütülen mücadeleye, bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz" dedi.


Genel Müdür İsmail Acar ve birim müdürleri, Öz Gıda İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya'nın katıldığı entegre tesisler ziyaretinde Hidamet Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi. Üretimin her noktasını inceleyen Başkan Asa, çalışan personele moral verdi ve taleplerini dinledi. Hidamet Asa, çalışanlarla yaptığı bire bir konuşmalarda şunları söyledi: "Ekmeğini alın terinden çıkaran değerli çalışanlarımız. Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bütün dünyamız ve ülkemiz korona virüsü tehdidi altında. Bu mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Sizlerin moral motivasyonu bizim için çok önemli. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı, çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız."


"Halkımızın yanındayız" diyerek konuşmasını sürdüren Asa, "Bazı kesimlerin bu zor dönemde fırsatçılık yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık. Yurtiçi ve yurtdışı ihtiyacını karşılayacak ürünümüz var. Gün fırsatçılık yapma günü değil, korona virüsü ile mücadele etme ve halkımıza destek olma günüdür" dedi.


Üretici ortaklara da mesaj veren Hidamet Asa, "Önümüzü görebilmemiz için tedbirler almak zorundayız. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaparak, öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugün ise satışları düşünme zamanı" şeklinde konuştu. - BURSA

Aytekin Kaya, Bursa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

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