Müsabakayı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Müdürü Füsun Coşkun ve görevli personel de izledi.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Lüleburgaz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 70'lik delikanlılar Edirne'deki huzurevleri arası bocce müsabakalarında karşılaştı - Son Dakika

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