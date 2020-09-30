Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Paneli düzenlenecek - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde çevrim içi olarak 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi kapsamında Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Paneli düzenlenecek.

ESTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzenleme Kurulu Başkanlığını ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun yaptığı kongrede kapsamında 13 Ekim'de gerçekleştirilecek Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Paneli'ne İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dan belediye temsilcileri katılacak.

Moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Okay'ın yapacağı panel kapsamında depreme hazırlık konuları yer alacak.

ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün de kongre kapsamında sürdürülebilir dayanıklılık, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının deneyimleri, Türkiye'de heyelan ve sel zararlarının azaltılması, çoklu afetlere hazırlık, afet risk azaltma politikaları, kentsel dirençlilik, afet eğitimi, halk sağlığı ve dirençlilik, yarının İstanbul'u, Kovid-19 salgınından elde edilen deneyimler, yangın güvenliği, coğrafya eğitiminde afet bilinci, mekansal planlamalar, su kaynakları güvenliği gibi bir çok konuda panel oturumları düzenlenecek.