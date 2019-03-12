Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

1 saat önce

İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yönünün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğuya dönmesi ve kuvvetinin artması bekleniyor.

Rüzgarın, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

İstanbul, Edirne, Marmara Bölgesi, Güncel
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