Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar, fırtına ve kar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli rüzgar, fırtına ve kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ile Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) 11 Mart Cuma akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Marmara Bölgesi için ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren 11 Mart Cuma akşamına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-70 km/saat-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.