Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

17.05.2022 13:52
Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel şekilde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı - Son Dakika


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