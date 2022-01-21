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Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

21.01.2022 13:52
Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika
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