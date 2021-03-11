Marmara Bölgesi için "zirai don" uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi için "zirai don" uyarısı
11.03.2021 14:17
Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 14 Mart Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede hafif kuvvette zirai don beklenildiği kaydedildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
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