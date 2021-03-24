Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede, aralıklı ve karla karışık yağmur öngörülürken Trakya ile bölgenin yükseklerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerinin altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde zirai don öngörüldüğünden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.