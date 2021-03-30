Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülürken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.