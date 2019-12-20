Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yer yer sis ve pus beklenen bölgede, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:05:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]