Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava, az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava, az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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