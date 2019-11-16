Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor - Son Dakika
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili oluyor
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava, az bulutlu ve açık geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde hava, az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek