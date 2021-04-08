Marmara Bölgesi'nde bu geceden itibaren zirai don bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde bu geceden itibaren etkisini gösterecek soğuk havayla birlikte zirai don tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgenin bu geceden itibaren soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 13 Nisan'a kadar, Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Kocaeli ve Sakarya'da zirai don riskinden dolayı olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.