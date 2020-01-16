Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yer yer pus ve sis beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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