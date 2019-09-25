"Marmara Bölgesi'nde depremin kaçınılmaz olduğunu unutmamalıyız"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, "Ne kadar hazırlık yaparsak yapalım daha fazlasını yapmamız, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek depremin kaçınılmaz olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu (IESKO2019) başladı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Fadime Sertçelik, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yoğun ve farklı fay sistemlerinin bulunduğu nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Türkiye'de 10 yılda bir yıkıcı depremin meydana geldiğini belirten Sertçelik, 1999'da 87 gün arayla 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin yaşandığını kaydetti.



Sertçelik, 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te yer yer 5,5 metreye varan düşey hareketler olduğunu anlatarak, kentte meydana gelen su baskınlarının bunun bir sonucu olduğunu aktardı.



İstanbul'un Silivri ilçesinde dün meydana gelen depremin İstanbul'da paniğe yol açmasına ve gündem oluşturmasına şahit olduklarına işaret eden Sertçelik, şöyle devam etti:



"Geçmişte bu bölgede depremler meydana geldi. Burası için olağan dışı bir deprem değildi. Depremi, depremin merkezinde konuşmak için buradayız. Sempozyum kapsamında uluslararası katılımlı 3 panelimiz olacak. 7 ayrı salonda 300'ün üzerinde sunum gerçekleştirilecek. Ne kadar hazırlık yaparsak yapalım daha fazlasını yapmamız, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek depremin kaçınılmaz olduğunu unutmamamız gerekiyor."

"Herkese sorumluluk düşüyor"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da 1999 Marmara Depremi'nin ardından AFAD'ın kurulmasıyla afet konusunda daha anlamlı bir çalışma sistematiğine geçildiğini söyledi.

Kocaeli'de tüm kurumsal paydaşlarla hazırlanan Kocaeli Afet Müdahale Planı'nın yürürlüğe girdiğini aktaran Aksoy, "Özellikle toplumun tüm fertlerinin duyarlı hale gelmesi lazım. Bu hususu AFAD'a yükleyerek çözüm beklemek durumunda değiliz. Birey olarak herkese görev ve sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

Aksoy, sempozyumun hem bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi hem de gelecek süreçte yapacakları çalışmalar konusunda yol gösterici nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

"Akademik bilgiler çoğu zaman teorik düzlemde kalıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise depremle ilgili güzel toplantılar düzenledikleri fakat sonuç kısmını iyi getiremedikleri öz eleştirisinde bulundu.

Bazı insanların deprem anında ne yapılması gerektiğini halen tam olarak bilmediğine dikkati çeken Büyükakın, bu konudaki eğitimlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükakın, akademisyenlerden hayata dair çözümler üretmelerini isteyerek, şöyle devam etti:

"Akademik seviyede bilgiler üretiyoruz ama bunlar çoğu zaman teorik düzlemde kalıyor. Bunu belediye tarafına geçince fark ettim. O aradaki boşluğu dolduracak arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Aynı zamanda üniversitede yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bölgemizdeki sorunların çözümüne yönelik başlıklar altında yönetilmesi gerekir. Güçlendirilmesi gereken binalarımızın kaç tanesi güçlendirilmiştir, açıkçası bununla ilgili kaç tane yüksek lisans, doktora çalışması var çok merak ediyorum. Burada hayata dokunan çözümler üretmek için bir sonuç çıksın istiyorum."

"1999'da depremle mücadele karnesi geçersiz notlarla doluydu"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de dün İstanbul'da meydana gelen depremin sempozyumun önemini bir kat daha arttırdığını belirtti.

Marmara Depremi'nde göçük altında kaldığını ve ailesiyle saatlerce yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Hülagü, "1999 karnesinde depremle mücadele, arama, kurtarma ve yardım baştan aşağı geçersiz notlarla doluydu. Ancak geçen zaman içinde bunların ciddiyetle ele alındığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından "20. yılın ardından deprem ve 10. yılın ardından AFAD" başlıklı bir sunum gerçekleştiren AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, Kocaeli ve Düzce'de yaşanan depremler ile kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen ve 27 Eylül'de sona erecek sempozyumda Türkiye, Japonya, ABD, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir ve Hindistan'dan 300 akademisyen sunum yapacak.