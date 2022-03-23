Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 60 arttı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 60 arttı

23.03.2022 11:04
Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 60 arttı

Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde şubattaki uzun yıllar yağış ortalaması 70,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl şubatta 71,1 milimetre, bu yıl aynı ayda ise 113 milimetre yağış düştü.

Bölgede şubattaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttığı tespit edildi.

"Yağış anlamında iyi bir yıl geçiriyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında genel olarak Türkiye yağışlarının arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde şubat yağışlarının hem uzun yıllar ortalamasına göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Şaylan, "Şubat ayında yağışların artması çok olumlu bir gelişme. Şu ana kadar yağış anlamında iyi bir yıl geçiriyoruz. Bu yıl, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine şubat ayında düşen toplam yağışlar, uzun yıllık şubat ayı ortalamasının altında gerçekleşti." diye konuştu.

Şaylan, kar yağışlarının da su seviyesinin artmasına önemli katkısı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Verilere göre, İstanbul'da geçmiş yıllarda da barajlar şubat ayında bu yüksek seviyelere çıkmıştı. Mart ayındaki yağışlara da baktığımızda şu anda şanslı bir sezon geçiriyoruz. Biriken karlar da erimeye başladı. Ülke genelinde de kar erimesi çok önemli. Bunun zamanla etkisini daha da göreceğiz. Tarımsal açıdan da kar yağışları olumlu bir gelişme. Barajların dolu olması sulamayı da olumlu etkileyecektir. Ancak önümüzdeki aylarda sıcaklıkların artmasıyla buharlaşma da yaşanacak. Barajlarımız dolu diye rehavete kapılmamalıyız. Tasarrufu her zaman düşünmeliyiz. İstanbul'a su sağlayan barajların dolu olması gelecek aylar için olumlu ancak her zaman suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız."

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 60 arttı - Son Dakika


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